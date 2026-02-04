Maja T condannata a 8 anni in Ungheria per le violenze a Budapest Il portavoce di Orbán | Complice di Ilaria Salis

La giustizia ungherese ha condannato a otto anni di prigione Maja T., l’attivista antifascista tedesca di 25 anni, coinvolta nelle violenze durante il raduno neonazista di febbraio a Budapest. La condanna arriva dopo mesi di indagini e si inserisce in un quadro di tensioni tra le autorità ungheresi e i gruppi di protesta. Il portavoce di Orbán ha commentato la vicenda chiamando in causa anche Ilaria Salis, definendola complice. La giovane donna, accusata di aver partecipato alle aggressioni,

La giustizia ungherese ha condannato a otto anni di carcere l’attivista antifascista tedesca Maja T., 25 anni, imputata per le aggressioni avvenute nel febbraio 2023 a Budapest durante il raduno neonazista del «giorno dell’Onore». La procura aveva chiesto una pena molto più pesante, 24 anni, ma il tribunale ha stabilito una condanna inferiore. Nello stesso procedimento sono arrivate anche altre sentenze: 7 anni per l’attivista Gabri e 2 anni per Anna. Il processo a Maja T. viene considerato, per impianto e contestazioni, molto simile a quello che aveva coinvolto Ilaria Salis, oggi eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Budapest Ungheria

La vicenda di Ilaria Salis torna al centro dell’attenzione dopo la condanna di Maja T.

Il tribunale di Budapest ha condannato a otto anni di carcere Maja T.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Budapest Ungheria

Argomenti discussi: Finalmente potrò sapere, Maja T. in attesa del verdetto; Budapest condanna a 8 anni per violenza l'attivista antifascista Maja T.; Oggi verdetto per Maja T., il caso Salis tedesco: Rischio 24 primavere in una cella a Budapest; Potenza: Il volo di Icaro, in un borgo l'altalena più alta d'Europa.

Ungheria, condannata a 8 anni di carcere l'antifascista tedesca Maja T. complice di Ilaria SalisLa 28enne è accusata di aggressione a esponenti di estrema destra in occasione della 'Giornata dell'onore' del 2023. Il portavoce del governo di Orban associa le responsabilità della 28enne a quelle ... adnkronos.com

Chi è Maja T., attivista antifascista condannata a 8 anni a Budapest per il caso in cui era coinvolta SalisUn tribunale di Budapest ha condannato l’attivista antifascista tedesca Maja T. a 8 anni di carcere per aver aggredito attivisti di estrema destra. Nel stesso caso era implicata anche l’eurodeputata ... fanpage.it

L'Ungheria condanna Maja T. Ora Ilaria Salis sa come sarebbe andata a finire (di C. Renda) x.com

La giustizia ungherese ha condannato l'antifascista Maja T. a otto anni di carcere per violenza. Il processo all'attivista tedesca, è fotocopia di quello a Ilaria Salis. Maja t. è accusata di violenze commesse su nove militanti di estrema destra. #ANSA - facebook.com facebook