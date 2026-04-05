Il 12 aprile in Ungheria si tengono le elezioni nazionali, con la sfida tra il candidato Péter Magyar e il governo guidato da Viktor Orbán. La competizione si concentra sulla conquista di una maggioranza dei due terzi dei seggi in Parlamento. La campagna elettorale ha visto confronti tra le forze politiche e mobilitazioni di cittadini in vista del voto. La consultazione rappresenta un momento cruciale per le future scelte politiche del paese.

Le elezioni del 12 aprile in Ungheria rappresentano una sfida decisiva per il futuro della nazione, dove Péter Magyar guida la campagna contro il governo di Viktor Orbán. I sondaggi indicano che il partito Tisza sta ampliando il distacco dal Fidesz, con prospettive di raggiungere la maggioranza dei due terzi necessaria per modifiche costituzionali. La competizione si svolge in un clima di forte tensione, caratterizzato da campagne sporche e supporto internazionale agli avversari. La situazione è definita come una maratona piuttosto che una corsa veloce, richiedendo costanza fino al giorno del voto. Il candidato ha già superato l’avversario nelle rilevazioni d’opinione, mantenendo un vantaggio crescente nonostante le barriere strutturali del sistema elettorale progettato per favorire lo status quo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ungheria: Magyar sfida Orbán per la maggioranza dei due terzi

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