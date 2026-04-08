Ieri a Budapest è atterrato un rappresentante di alto livello inviato in Ungheria per sostenere il primo ministro in vista delle elezioni parlamentari di domenica prossima. La visita si inserisce nelle attività di supporto politico in un momento cruciale per il governo ungherese, mentre le campagne elettorali sono in pieno svolgimento. L'arrivo di questa figura si lega alle strategie di rafforzamento del leader in vista delle consultazioni ufficiali.

Ungheria Il vicepresidente Usa sottolinea che non vuole «fare pressioni indebite», ma attacca le «manovre» dei «burocrati della Ue» Ungheria Il vicepresidente Usa sottolinea che non vuole «fare pressioni indebite», ma attacca le «manovre» dei «burocrati della Ue» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. In missione per conto di Viktor Orbán. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La missione di Vance in Ungheria, un assist per Orbán alle urne

Vance a Budapest: missione USA per salvare Orbán alle urneIl vicepresidente statunitense JD Vance vola a Budapest martedì 7 aprile 2026 per sostenere Viktor Orbán in vista delle elezioni di domenica.

Elezioni in Ungheria: alle urne il 12 aprile, Orbán affronta una prova più insidiosa del previstoRoma, 14 gennaio 2026 – Le elezioni, la cui data è stata confermata su Facebook, potrebbero segnare la fine del lungo dominio del primo ministro...

Temi più discussi: Vance in Ungheria da Orban. Botta e risposta con Ue; Salvate il 'soldato' Orban. Missione di Vance a Budapest; Vance a Budapest, conigli alla Casa Bianca; Trump farà la fine di Johnson e George W. Bush? In America torna l'incubo dei soldati uccisi.

Elezioni Ungheria, Vance: Qui per aiutare Orban e dare un segnale ai burocrati UeLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Ungheria, Vance: 'Qui per aiutare Orban e dare un segnale ai burocrati Ue' ... tg24.sky.it

Le missioni di J. D. Vance, che lavora per il 2028 federando i Maga in liteVance o Rubio? Rubio o Vance? Alla Casa Bianca è diventata una fissazione, chiunque incontri Donald Trump si sente rivolgere la fatidica domanda: chi è meglio come candidato per il voto del 2028, Marc ... ilfoglio.it

«Colpa dei burocrati Ue». Ultimo tentativo di Vance per salvare l’amico Orbán x.com

JD Vance chiama a sorpresa Donald Trump durante il comizio di Viktor Orban a Budapest Il presidente americano interviene al telefono e riempie di elogi il premier ungherese, lodando la sua linea dura sull’immigrazione e la difesa dei confini Credit: Paolo Za facebook