Ungheria verso il voto | la difficile sfida di Magyar a Orban

A tre settimane dalle elezioni legislative, l’Ungheria si prepara al voto con una divisione evidente tra due principali figure politiche e due visioni contrastanti del Paese. La sfida si concentra tra Viktor Orban e Peter Magyar, mentre il paese si trova a confrontarsi con una scelta che potrebbe influenzare il suo percorso futuro. La campagna elettorale si intensifica in questo clima di tensione crescente.

Roma, 20 mar. (askanews) – A tre settimane dalle elezioni legislative del 12 aprile, l’Ungheria si presenta come un paese diviso non solo tra due leader, Viktor Orban e Peter Magyar, ma tra due idee opposte del proprio futuro politico. Le manifestazioni rivali del 15 marzo a Budapest, nel giorno della festa nazionale, hanno mostrato con evidenza questa frattura: da una parte il premier nazional-conservatore che chiede ai suoi una nuova “vittoria storica”, dall’altra il capo di Tisza che accusa il sistema di essere ormai ridotto alla difesa del potere “a ogni costo”. Al di là dell’impatto simbolico delle due piazze, il dato politico è che, per la prima volta da molti anni, Orban affronta una sfida davvero competitiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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