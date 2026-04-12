Ungheria al voto affluenza storica del 74% per il duello tra Orbán e Magyar | i dati precedenti

In Ungheria si sono svolte le ultime elezioni, con un’affluenza alle urne del 74,2%. La consultazione ha coinvolto Viktor Orbán, attuale primo ministro, e il suo sfidante Peter Magyar. In totale, sono stati registrati numeri record di partecipazione, superando le percentuali di elettori che si sono recati alle urne in occasioni precedenti. I dati ufficiali mostrano un’ampia mobilitazione della popolazione in vista del voto.

Affluenza storica in Ungheria. La sfida tra Viktor Orbán e lo sfidante Peter Magyar ha scatenato una mobilitazione senza precedenti, con i dati ufficiali che registrano il 74,2% dei votanti. Il numero supera ampiamente l’affluenza complessiva delle elezioni del 2022 (ferma al 69,5% ) e travolge anche il precedente record del 1990, quando le prime elezioni libere dopo la caduta del Muro di Berlino videro la partecipazione del 65,1% degli aventi diritto. Il trend era emerso già nelle prime ore della giornata quando alle 9 si era sfiorato il 17%, contro il 10,31% del 2022. Alle 11, invece, aveva votato il 37,98%. I due rivali hanno votato. «Sarà la mia ultima elezione? Sono giovane, non è la mia ultima elezione.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Ungheria, affluenza ai massimi storici. Tutti al voto per la sfida tra Orbán e Magyar Ungheria al voto, esplode affluenza i seggi. Magyar sfida Orbán e l’Europa resta in attesaLe urne in Ungheria stanno restituendo un quadro clamoroso che scuote l’intera Europa.