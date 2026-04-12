Una speranza per la piccola Vittoria | da Casciana Terme in Messico per curare la malattia genetica

Una bambina di sette anni, residente a Casciana Terme Lari, si trova in Messico per ricevere cure contro una malattia genetica che le provoca ritardo cognitivo e motorio. La famiglia ha deciso di portarla all'estero in cerca di trattamenti specifici non disponibili nel paese di origine. La piccola Vittoria sta affrontando il percorso terapeutico in un centro specializzato nel Paese latinoamericano.

Una speranza in Messico per la piccola Vittoria, una bimba di 7 anni di Casciana Terme Lari, affetta da una malattia genetica che provoca ritardo cognitivo nell'infanzia e motorio. “La malattia - scrivono sulla piattaforma GoFundMe i genitori, Egidio e Angela - è caratterizzata da una perdita.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Il dolore è una malattia nella malattia, ma oggi si può curareOggi il dolore oncologico non è più inevitabile: perché diventa una patologia autonoma e come curarlo.

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