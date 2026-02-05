Il dolore è una malattia nella malattia ma oggi si può curare

Il dolore si fa strada nella vita di chi combatte un cancro. È una presenza che si insinua sottopelle, difficile da ignorare e difficile da gestire. Oggi, grazie ai progressi della medicina, si può intervenire e alleviare questa sofferenza, anche se ancora rappresenta una sfida per molti pazienti.

Infido, si insinua sottopelle, fino a farsi presenza assidua nella vita del paziente oncologico: il dolore. “Non è un semplice sintomo del tumore: è spesso una vera e propria malattia nella malattia”, spiega Flaminia Coluzzi, responsabile del Centro terapia del dolore onco-ematologia all’Ospedale Sant’Andrea di Roma. “ Cambia la vita delle persone, ne mina l’autonomia, il sonno, le relazioni. Oggi sappiamo che non deve più essere accettato come inevitabile, perché sono stati fatti grandi progressi nelle conoscenze e nelle possibilità terapeutiche”, spiega Coluzzi. Sono ancora troppi i pazienti che credono che il dolore sia qualcosa di ineluttabile, da dover sopportare in silenzio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nel giorno del World Cancer Day, sotto la lente una delle dimensioni più rilevanti della malattia oncologica: il dolore. Un dolore che oggi può essere trattato in modo sempre più efficace

