Restauro di Palazzo Poggi a Casciana Terme accordo da 95mila euro

È stato firmato un accordo da 95 mila euro per il restauro di Palazzo Poggi a Casciana Terme. La Regione Toscana ha avviato ufficialmente il progetto, che prevede interventi di recupero sulla struttura storica. I lavori sono stati annunciati dopo l'approvazione del finanziamento e l'inizio dei lavori è previsto nelle prossime settimane. La fase concreta del restauro segna un passo importante per la tutela del patrimonio architettonico locale.

Regione Toscana e Comune di Casciana Terme Lari firmano l'intesa per il recupero dell'edificio storico che ospita lo stabilimento termale sulla piazza principale del paese L’intesa assegna al Comune la responsabilità della gestione e dell’attuazione degli interventi, nel rispetto delle procedure vigenti. È inoltre prevista la possibilità di reinvestire eventuali economie di gara per migliorare ulteriormente il progetto. Gli interventi si concentreranno su criticità strutturali da tempo segnalate: il rifacimento degli infissi, il recupero degli affreschi della saletta di lettura e il contrasto alle infiltrazioni che generano umidità in alcune aree dell’edificio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Restauro di Palazzo Poggi a Casciana Terme, accordo da 95mila euro Casciana Terme Lari: dalla Regione 95mila euro per il restauro di Palazzo Poggi"Con questo intervento viene confermato l'impegno della Regione nella tutela e la valorizzazione del patrimonio termale toscano. Si parla di: La città saluta il teatro Manzoni prima della chiusura per il restauro; Bologna che stupisce: le mostre d’arte da visitare nel weekend primaverile - TPI. Casciana Terme Lari e Regione si accordano per il restauro di Palazzo PoggiLa Regione Toscana e il Comune di Casciana Terme Lari hanno sottoscritto un accordo di programma per il restauro di Palazzo Poggi, storico edificio ... gonews.it