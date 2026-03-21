Milano-Sanremo | Pogacar d’assalto VdP cerca il tris Ganna l’impresa

Da sport.quotidiano.net 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro di Milano-Sanremo si prepara ad accogliere nuovamente i campioni del ciclismo, con Pogacar pronto all’attacco, VdP alla ricerca del terzo successo e Ganna determinato a conquistare un risultato straordinario. La corsa si svolgerà lungo le strade della classica, coinvolgendo atleti di alto livello e suscitando grande attesa tra gli appassionati. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza modifiche al percorso.

Riecco il rebus più bello del pedale, quello che poi non avrà mai una soluzione definitiva. La Milano-Sanremo che va in scena oggi rinnova l’interrogativo più stimolante, su chi riesca a spuntarla dopo quasi 300 chilometri, i primi 250 dei quali quasi sempre noiosi al limite dell’insignificante, e gli ultimi 50 di apnea anche per chi guarda da casa. Tutti possono vincerla: scalatori, velocisti, passisti. Ma in ogni caso campioni, senza eccezioni. Inutile dire che il favorito sia Mathieu Van der Poel. L’olandese ha trionfato l’anno scorso e nel 2023. In un finale a ranghi ridotti può risultare imbattibile, e i watt sfoderati alla Tirreno-Adriatico sono quelli di chi è già in una forma spaziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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