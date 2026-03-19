Ganna ha dichiarato di voler vincere la Sanremo per scrivere la sua storia, sperando che Pogacar non stacchi Van der Poel. Sabato, Pippo punta alla corsa dei sogni dopo aver ottenuto due secondi posti, sottolineando la necessità di essere più lucido durante la gara. Entrambi i ciclisti si preparano all’appuntamento chiave di questa stagione.

Filippo Ganna è la determinazione fatta persona quando afferma: "Chi vince un Monumento fa la storia. È questa la mia ispirazione pensando alla Milano-Sanremo. L’ho già sfiorata, due volte. Ora me la voglio prendere". Sabato, il gigante piemontese sarà ancora una volta la carta migliore dell’Italia nella Classicissima, come sempre nella storia recente: secondo nel 2023 staccato da Van der Poel, ma davanti a Van Aert e Pogacar; secondo l’anno scorso battuto, sempre e solo dall’olandese in uno sprint mozzafiato in Via Roma con Pogacar terzo. Stavolta Ganna ha scelto di calibrare meglio l’avvicinamento rispetto al 2025, quando lottò per il successo alla Tirreno-Adriatico fino al penultimo giorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ganna: "Vincere la Sanremo per scrivere la storia. Spero che Pogacar non stacchi Van der Poel e..."

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