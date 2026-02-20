Chiara Baschetti il no a Epstein e una carriera lontana dalle ombre | Non l’ho mai incontrato mi ha guidato l’istinto

Chiara Baschetti ha deciso di rifiutare qualsiasi rapporto con Jeffrey Epstein, dopo aver chiarito di non aver mai incontrato l’imprenditore. La sua scelta deriva da una forte convinzione personale, sostenuta dall’intuito. Attrice e ex modella, Baschetti ha preferito seguire un percorso professionale senza coinvolgimenti controversi o compromessi pubblici. La sua carriera si è sviluppata principalmente attraverso ruoli in fiction italiane, mantenendo sempre un profilo sobrio. La sua determinazione si riflette nella volontà di rimanere fedele ai propri valori.

Attrice, ex modella, volto noto della fiction italiana, Chiara Baschetti è una figura che negli anni ha costruito la propria carriera con discrezione, lontano dai clamori e dalle scorciatoie mediatiche. Nata a Cesena il 28 marzo 1987, cresciuta tra la Romagna e Milano, ha sempre mantenuto un profilo riservato, anche quando il suo nome è finito, indirettamente, nelle cronache internazionali legate a Jeffrey Epstein che lei ha “garbatamente” rifiutato. La sua storia professionale, però, inizia molto prima e segue un percorso fatto di scelte ponderate e di una forte coerenza personale. Dalle passerelle alla recitazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

