Caso Epstein Hillary Clinton | Non l’ho mai incontrato Sentito anche Bill

Hillary Clinton ha dichiarato di non aver mai incontrato Epstein durante la sua testimonianza davanti al Congresso. La politica ha affermato di non conoscere l’uomo e ha confermato che Bill Clinton è stato sentito in merito al caso. La testimonianza si è svolta in un contesto di indagini e audizioni ufficiali, con Clinton che ha risposto alle domande riguardanti i suoi rapporti con Epstein.
Hillary Clinton interrogata per 6 ore su Epstein: “Non l’ho mai incontrato. Chiedete a Trump delle sue frequentazioni”. E oggi tocca a BillHillary Clinton è stata interrogata per sei ore dalla Commissione di vigilanza della Camera degli Stati Uniti nell’ambito dell’inchiesta su Jeffrey...
Caso Epstein, Hillary Clinton: Mai visto, interrogate Trump. Oggi tocca al marito BillLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, Hillary Clinton: Mai visto, interrogate Trump. Oggi tocca al marito Bill ... tg24.sky.it
Caso Epstein, Hillary Clinton respinge le accuse: Mai incontrato, indagate su TrumpHillary Clinton nega contatti con Epstein e sollecita indagini sul presidente Trump, ribadendo la propria distanza dai crimini del finanziere e difendendo la reputazione del marito. notizie.it
Caso Epstein, oggi Bill Clinton al Congresso. Dalle foto alle email, che cosa c’è nei file x.com