Caso Epstein Hillary Clinton | Non l’ho mai incontrato Sentito anche Bill

Hillary Clinton ha dichiarato di non aver mai incontrato Epstein durante la sua testimonianza davanti al Congresso. La politica ha affermato di non conoscere l’uomo e ha confermato che Bill Clinton è stato sentito in merito al caso. La testimonianza si è svolta in un contesto di indagini e audizioni ufficiali, con Clinton che ha risposto alle domande riguardanti i suoi rapporti con Epstein.