Un mese dalla morte di Enrica Bonaccorti Renato Zero abbraccia la figlia Verdiana | L'amore deve vivere

A un mese dalla scomparsa di Enrica Bonaccorti, Renato Zero ha fatto una pausa durante il suo concerto a Bari del Tour

Renato Zero ha interrotto il suo concerto ieri sera della data a Bari del Tour "L'Ora Zero" per scendere in platea e abbracciare Verdiana Bonaccorti, la figlia di Enrica Bonaccorti, la conduttrice morta esattamente un mese fa, il 12 marzo, all'età di 76 anni. "Sono 75 anni che parlo d'amore e voglio che lo facciate vivere, non tenetevelo dentro, condividetelo", ha dichiarato tornando sul palco.🔗 Leggi su Fanpage.it

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