Renato Zero a Bari | gesto commovente per ricordare Enrica Bonaccorti

Durante una tappa del tour L’Ora Zero a Bari, il cantante ha compiuto un gesto toccante dedicato a una nota conduttrice. La serata è stata caratterizzata da momenti di grande partecipazione, con il pubblico presente che ha assistito a un evento che ha suscitato emozioni intense. La performance si è conclusa con un omaggio speciale, lasciando un ricordo indelebile tra gli spettatori.

Il palco di Bari si è trasformato in un luogo di profonda commozione ieri sera, durante una tappa del tour L’Ora Zero. Renato Zero ha interrotto la sua esibizione per scendere tra il pubblico e stringere in un abbraccio Verdiana, figlia della scomparsa Enrica Bonaccorti, la cui assenza si compie esattamente un mese fa, il 12 marzo, all’età di 76 anni. Un legame che sfida l’assenza. La serata pugliese ha preso una piega inaspettata quando il cantautore romano, con estrema discrezione, ha chiesto al pubblico di mantenere il silenzio per condividere un momento di pura umanità. Il tema centrale del suo breve intervento è stato l’amore inteso nella sua forma più sana e libera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Renato Zero a Bari: gesto commovente per ricordare Enrica Bonaccorti Leggi anche: Renato Zero scende dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti. Il video commovente Leggi anche: Un mese senza Enrica Bonaccorti, il gesto di Renato Zero al concerto: l’abbraccio con Verdiana Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti