Max Verstappen ha condiviso un commento di apprezzamento nei confronti di Lionel Messi, sottolineando un episodio che riguarda la sua difesa durante una partita. La scena è stata commentata pubblicamente dal pilota, che ha evidenziato la bravura dell’attaccante. Verstappen ha inoltre espresso ammirazione per le qualità tecniche di Messi, definendolo un campione nel suo settore. La discussione ha suscitato attenzione tra gli appassionati di sport e motori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Max Verstappen, il campione del mondo di Formula 1, ha recentemente espresso le sue lodi per Lionel Messi in un video pubblicato su Instagram da Red Bull Racing. Le parole di Verstappen, che sottolineano il talento unico dell’argentino, evidenziano come grandi atleti di discipline diverse possano riconoscere e ammirare l’eccellenza al di là dei propri sport. Messi, considerato uno dei calciatori più grandi di tutti i tempi, continua ad attrarre l’ammirazione di sportivi e fan in tutto il mondo. Questo non sorprende, dato che il fuoriclasse argentino ha accumulato una carriera straordinaria, portando la sua abilità e il suo genio calcistico su palcoscenici internazionali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Max Verstappen celebra Lionel Messi: un momento che mostra la sua impossibile difesa.

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