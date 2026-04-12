Recentemente si è diffusa la notizia di un episodio imbarazzante avvenuto durante un incontro tra un funzionario americano e il Nunzio Apostolico. Secondo quanto riportato, il funzionario avrebbe minacciato di ricorrere alla città di Avignone, nota per il trasferimento della sede papale nel XIV secolo, in relazione a questioni legate alla leadership ecclesiastica. L'episodio ha suscitato attenzione e discussioni tra gli osservatori.

Dev’essere stato un momento molto imbarazzante. Secondo quanto riferito, un funzionario americano avrebbe sorpreso il Nunzio Apostolico con la minaccia di “Avignone” – la città dove, nel XIV secolo, il re di Francia trasferì la sede papale e nominò un proprio Papa contro l'”antipapa” di Roma. La notizia è stata successivamente smentita dall’amministrazione americana, ma rimane comunque assai scomoda per gli Stati Uniti. La politica italiana è nata e cresciuta in rapporto con la Chiesa e il Papa. La stessa unificazione italiana fu realizzata eliminando prima lo Stato Pontificio e poi il Sacro Romano Impero. Le due istituzioni avevano occupato la penisola e costituito la pietra angolare della politica europea per oltre un millennio.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Una guida pratica per trattare con il Papa. Gli appunti di Sisci

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