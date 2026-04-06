Alassio protegge gli over 65 | guida pratica per le emergenze

Ad Alassio, il 9 e il 23 aprile si terranno due incontri dedicati alla sicurezza degli anziani, con focus sull’autoprotezione. Gli eventi si svolgeranno nel pomeriggio in Piazza della Libertà e sono rivolti alle persone over 65. La partecipazione è gratuita e mira a fornire consigli pratici su come affrontare situazioni di emergenza e migliorare la propria sicurezza quotidiana.

Ad Alassio, il 9 e il 23 aprile, l’attenzione si sposterà sulla sicurezza dei cittadini con due appuntamenti dedicati all’autoprotezione per gli over 65, previsti dalle ore 15 in Piazza della Libertà. L’iniziativa nasce per fornire agli anziani strumenti pratici e semplici per gestire correttamente i momenti di crisi sul territorio. I partecipanti riceveranno istruzioni concrete su come reagire durante eventi di calamità naturale, con un supporto attivo dei volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Alassio. Il percorso non si limiterà alla teoria: i volontari accompagneranno fisicamente i presenti verso le aree sicure, ovvero i punti di raccolta stabiliti per garantire che l’evacuazione e la gestione delle emergenze avvengano in modo protetto e ordinato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alassio protegge gli over 65: guida pratica per le emergenze Prendersi cura dei nipoti protegge i nonni dal declino cognitivo: uno studio conferma i benefici per gli over 65I nonni italiani ricevono dalla scienza una conferma importante sul valore della loro presenza nelle famiglie. Come evitare le truffe su Vinted: guida pratica per comprare e vendere in sicurezzaTruffe su Vinted: come evitarle? È una questione ormai sempre più diffusa da affrontare: Vinted è una piattaforma molto utilizzata per la...