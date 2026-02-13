Energia elettrica | una pratica guida al cambio di fornitore switching della fornitura

Luca Bianchi, un residente di Milano, ha deciso di cambiare fornitore di energia elettrica dopo aver confrontato le tariffe online e aver scoperto che il suo vecchio fornitore applicava prezzi più alti rispetto alle offerte più competitive sul mercato. Da qualche giorno, ha già attivato la procedura di switching, che ha richiesto meno di due settimane, grazie a una guida passo passo che ha trovato su un sito specializzato. Questa pratica, ormai diffusa tra i consumatori, permette di risparmiare e di scegliere un'offerta più adatta alle proprie esigenze, senza dover cambiare contratto o installare nuove apparecchiature.

La liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica è una realtà consolidata da più di venticinque anni ed è stata una svolta importante, sia per le aziende che per i consumatori privati. L'abbandono del regime di monopolio, infatti, ha portato al progressivo aumento degli operatori e oggi il loro numero è particolarmente consistente. A questo proposito, si ricorda che esistono portali web di comparazione offerte, come Facile.it, che permettono di effettuare un confronto fra le varie opzioni e di scegliere il fornitore più conveniente e adeguato alle proprie esigenze. Con il passare del tempo, determinate situazioni possono cambiare.