35 anni Aipd Catania - Una storia che cresce nel tempo

L’Associazione Italiana Persone Down sezione di Catania celebra i suoi 35 anni di attività con un evento pubblico previsto per sabato 28 marzo 2026, a partire dalle ore 9. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Catania e coinvolge la comunità locale. La festa rappresenta un momento di ricordo e di presenza sul territorio per l’associazione.

Con il patrocinio del Comune di Catania, l’Associazione Italiana Persone Down-sezione provincia di Catania festeggia 35 anni di impegno sul territorio con un evento aperto alla cittadinanza, che si terrà sabato 28 marzo 2026, dalle ore 9.30 alle 14, presso il Cortile Platamone di Catania. La giornata rappresenta un momento di condivisione e riflessione sui traguardi raggiunti dall’associazione in questi anni, grazie al lavoro costante di famiglie, collaboratori, tirocinanti e volontari e, soprattutto, delle persone con sindrome di Down, di tutte le età, protagonisti di percorsi di autonomia, inclusione sociale e lavorativa. Durante l’evento saranno presentate le attività e i progetti realizzati dall’AIPD Catania, con testimonianze, momenti istituzionali, interventi di esperti e rappresentanti del territorio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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