Sangue per la vita | l' Avis organizza una nuova giornata di raccolta straordinaria

L'Avis ha annunciato una giornata di raccolta straordinaria di sangue a Carovigno, invitando i cittadini a donare. La giornata si svolgerà in diverse sedi e orari, con l’obiettivo di garantire scorte adeguate per le strutture ospedaliere. La donazione di sangue rappresenta un gesto fondamentale per le emergenze e i trattamenti medici in corso.

CAROVIGNO - Il sangue è una necessità quotidiana negli ospedali e la sua disponibilità dipende interamente dalla generosità dei cittadini. Per rispondere a questa esigenza costante, Avis Carovigno ha organizzato una raccolta straordinaria per venerdì 6 marzo, dalle 15:00 alle 19:00, presso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Avis, emergenza sangue negli ospedali: via a una nuova giornata di raccoltaCAROVIGNO - L'Avis di Carovigno promuove una nuova importante giornata di donazione del sangue, in risposta all'urgente fabbisogno delle strutture...

Avis, raccolta straordinaria di sangueArezzo, 19 dicembre 2025 – Raccolta straordinaria di sangue organizzata da Avis in occasione dell’82° anniversario del bombardamento su Castiglion...

