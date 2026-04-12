Una frana si è verificata recentemente a Vasto, in Abruzzo, ma ha causato danni limitati rispetto a quanto si temeva. Le opere di consolidamento realizzate nella zona hanno contribuito a ridurre i rischi, mentre a Petacciato si sono verificati danni più gravi. La differenza tra i due casi si deve alle misure preventive adottate in anticipo, che hanno evitato conseguenze più serie.

A Vasto, in Abruzzo, è andata molto meglio che a Petacciato, grazie alle opere costruite dopo un disastro di settant'anni fa A Vasto, una cittadina di 40mila abitanti nel sud dell’Abruzzo, a causa delle forti piogge d’inizio aprile è andato giù un pezzo del costone su cui è costruito il centro storico. Alcune case ora si trovano sul ciglio della frana e gli abitanti sono stati sfollati. Alla marina una mareggiata ha travolto anche l’ultimo trabocco ancora in funzione, un’antica macchina da pesca tipica della costa abruzzese, molisana e garganica. Molti abitanti hanno temuto che potesse ripetersi il disastro del 22 febbraio 1956, quando franò l’intero costone orientale travolgendo abitazioni, strade, un convento e un pezzo della chiesa di San Pietro.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una frana che avrebbe potuto fare molti più danni

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