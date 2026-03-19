Si torna a parlare di The Batman 2, il sequel con Robert Pattinson nel ruolo del protagonista. Secondo alcune indiscrezioni, un noto attore avrebbe ricevuto un'offerta per entrare nel cast, ma avrebbe deciso di rifiutare. La notizia è stata diffusa recentemente, senza ulteriori dettagli sul ruolo proposto o sui motivi della scelta.

L'attore, secondo nuove indiscrezioni, avrebbe ricevuto un'offerta da parte dei produttori del sequel con star Robert Pattinson. Robert De Niro avrebbe potuto fare parte del cast di The Batman 2, il secondo capitolo della storia di Bruce Wayne nella versione interpretata da Robert Pattinson. Warner Bros Pictures e DC Studios hanno attualmente fissato all'1 ottobre 2027 la data di uscita nelle sale dell'atteso sequel e le riprese inizieranno nei prossimi mesi. Il ruolo che era stato offerto a De Niro Tra i nuovi personaggi che saranno coinvolti in The Batman 2 ci saranno Harvey Dent, parte affidata a Sebastian Stan, e suo padre Christopher. I produttori avrebbero valutato star del calibro di Daniel Craig, Stellan Skarsgard e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Batman 2: Robert De Niro avrebbe potuto fare parte del cast, svelato il ruolo che ha rifiutato

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