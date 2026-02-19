Howe sostiene che l’eroe dei quattro gol Gordon avrebbe potuto fare di più battendo Qarabag

Eddie Howe ha commentato la prestazione di Anthony Gordon, sottolineando che il giocatore avrebbe potuto fare meglio, nonostante i quattro gol segnati contro il Qarabag mercoledì. La partita si è conclusa con una sconfitta per il Newcastle United, ma Gordon ha comunque dimostrato grande determinazione. Howe si è detto soddisfatto delle capacità offensive di Gordon, anche se ha invitato l’attaccante a migliorare ancora. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, sperando di esprimersi su livelli più elevati.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Anthony Gordon ha segnato quattro gol per il Newcastle United mercoledì nella sconfitta del Qarabag, ma Eddie Howe crede che il suo attaccante “avrebbe potuto avere di più”. Il Newcastle era fuori vista nell’intervallo nell’andata degli spareggi di Champions League, in vantaggio per 5-0 dopo quattro gol di Gordon, di cui due su rigore. Gordon è diventato il secondo giocatore nella storia della Champions League a segnare quattro gol nel primo tempo di una partita, dopo Luiz Adriano dello Shakhtar Donetsk contro il BATE Borisov nell’ottobre 2014. Ma dopo aver tentato sei tiri da vantaggio, tutti in porta, Howe ha suggerito che Gordon potrebbe averne aggiunti altri al suo conteggio storico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

