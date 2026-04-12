Un sondaggio dell’Università del Massachussets rivela che Dolly Parton è il personaggio più popolare negli Stati Uniti

Un recente sondaggio condotto dall’Università del Massachusetts ha mostrato che Dolly Parton è considerata il personaggio pubblico più popolare negli Stati Uniti. L’indagine ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione statunitense, chiedendo agli intervistati di indicare la loro figura pubblica preferita. I risultati sono stati pubblicati di recente, evidenziando il forte apprezzamento nei confronti della cantante e attrice.

Un sondaggio accademico dall’ Università Del Massachusetts, ha rilevato che Dolly Parton ad oggi è il personaggio pubblico più popolare negli Stati Uniti. La società di analisi dati YouGov in collaborazione con l’ateneo americano, ha intervistato 1092 persone che sono stati poi abbinati a un campione per produrre il risultato finale set di dati. Gli intervistati sono stati abbinati a un campione in base a genere, età, razza e istruzione. Il campionamento è un frame politicamente rappresentativo “modellato” degli adulti statunitensi, basato sull ‘American Community Survey (ACS) file di microdati per uso pubblico, supplementi per il voto e la registrazione della Current Population Survey (CPS) del 2024 e l’exit poll del National Election Pool (NEP) del 2024.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un sondaggio dell’Università del Massachussets rivela che Dolly Parton è il personaggio più popolare negli Stati Uniti Dolly Parton compie 80 anni: dalle canzoni più famose alla parentela con Miley CyrusOggi 19 gennaio compie 80 anni una vera e propria leggenda vivente della musica internazionale. Leggi anche: Il governatore del Tennessee ha dichiarato il 19 gennaio il “Dolly Parton Day”