Dolly Parton compie 80 anni | dalle canzoni più famose alla parentela con Miley Cyrus

Il 19 gennaio 2024, Dolly Parton celebra il suo ottantesimo compleanno. Icona della musica country, ha costruito una carriera lunga oltre sei decenni, pubblicando più di 40 album e raggiungendo un vasto pubblico internazionale. Conosciuta per le sue canzoni di successo e il legame familiare con Miley Cyrus, Dolly Parton rimane una figura influente e rispettata nel panorama musicale globale.

Oggi 19 gennaio compie 80 anni una vera e propria leggenda vivente della musica internazionale. È il compleanno infatti di Dolly Parton, classe 1946 e incontrastata regina del country americano con più di 40 album all’attivo e centinaia di successi pubblicati in sei decenni di carriera. Per festeggiare in anticipo, la diva ha rilasciato online da qualche giorno Light of a Clear Blue Morning, una versione della sua hit del 1977 con la collaborazione di Lainey Wilson, Reba McEntire, Queen Latifah e della sua figlioccia Miley Cyrus. «Mentre festeggio il mio 80esimo compleanno, questa nuova versione è il mio modo di usare ciò di cui sono stata benedetta per far brillare un po’ di luce, condividendola con alcune donne davvero incredibili», ha spiegato in una nota. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Dolly Parton, 80 anni da icona: ecco come si diventa una leggenda della moda, infrangendo tutte le regole dello stile una a una

Dolly Parton, icona della musica e dello stile, compie 80 anni. La sua carriera è testimonianza di come l’autenticità e la coerenza possano rendere una figura leggendaria, al di là delle mode passeggere. Con un modo di vestirsi che riflette la sua personalità, ha infranto le regole dello stile tradizionale, rimanendo fedele a se stessa nel tempo. Un esempio di come la sincerità possa essere la chiave del successo.

