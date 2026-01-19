il governatore del tennessee ha dichiarato il 19 gennaio il dolly parton day

Il 19 gennaio è stato ufficialmente dichiarato “Dolly Parton Day” dal governatore del Tennessee, Bill Lee. Questa giornata celebra la carriera e l'impatto della famosa cantante e compositrice, in coincidenza con il suo ottantesimo compleanno. La proclamazione riconosce il contributo di Dolly Parton alla musica e alla cultura, sottolineando il suo ruolo di figura influente e rispettata nel panorama musicale.

Da oggi in poi, il 19 gennaio verrà ufficialmente celebrato il Dolly Parton Day. Bill Lee, governatore del Tennessee, ha proclamato la giornata dedicata alla cantautrice, onorando “una vita di successi, servizio e impatto positivo” in concomitanza con l’ottantesimo compleanno della leggenda della musica country. “Dolly Parton, nata il 19 gennaio 1946 nella contea di Sevier, è originaria del Tennessee, la cui vita e carriera straordinarie hanno reso orgoglioso lo Stato del Tennessee”, si legge nel comunicato, pubblicato dal Dipartimento di Stato. Il “Dolly Parton Day” celebra i successi e la filantropia della stella del country. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il 19 gennaio 2024, Dolly Parton celebra il suo ottantesimo compleanno. Icona della musica country, ha costruito una carriera lunga oltre sei decenni, pubblicando più di 40 album e raggiungendo un vasto pubblico internazionale. Conosciuta per le sue canzoni di successo e il legame familiare con Miley Cyrus, Dolly Parton rimane una figura influente e rispettata nel panorama musicale globale.

