Un servizio essenziale Dormitorio alla ricerca di soluzioni definitive

Il dormitorio di Grosseto è stato temporaneamente sospeso, lasciando senza soluzione temporanea molte persone senza un alloggio. La sospensione segue un periodo di incertezze che ha coinvolto decisioni e richieste di chiarimenti, con l’obiettivo di trovare una soluzione definitiva. La struttura rappresenta un servizio fondamentale per chi non ha una casa, e ora si cerca di individuare un intervento stabile per garantire un riparo sicuro a chi ne ha bisogno.

Definitivamente sospeso. E’ questa la situazione del dormitorio grossetano, dopo un carosello durato alcuni mesi tra decisioni da prendere, domande a cui rispondere e soprattutto un tetto sulla testa da garantire per tutte quelle persone che un tetto propio non lo hanno. Dopo aver preso atto dell’inagibilità dei locali di via De Amicis che ospitano il dormitorio da anni, il Comune di Grosseto aveva spostato il servizio sociale con la cooperativa di riferimento nella pista di pattinaggio di via Leoncavallo. Tutto però si è concluso il 31 marzo con lo sgombero definitivo dalla tensostruttura, una ‘pagoda’ che ospitava i senza fissa dimora con la funzione di dormitorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un servizio essenziale. Dormitorio, alla ricerca di soluzioni definitive Navetta Malnate–Gaggiolo: ulteriore attività fino a giugno, in attesa di soluzioni definitiveIl collegamento tra le stazioni ferroviarie di Malnate e Gaggiolo, che permette di raggiungere la zona del lago di Varese e il territorio di... Bus 34 soppresso alla Pescarola, i residenti: “Servizio essenziale, siamo stati ignorati”Cresce la protesta alla Pescarola, in zona Navile, per la soppressione del bus 34, una linea considerata fondamentale da decine di famiglie e...