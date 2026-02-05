Navetta Malnate–Gaggiolo | ulteriore attività fino a giugno in attesa di soluzioni definitive

La navetta tra Malnate e Gaggiolo continuerà a funzionare fino a giugno 2026. L’attività viene prorogata per altri due anni, in attesa di trovare soluzioni più durature. La tratta collega le stazioni ferroviarie e permette di raggiungere il lago di Varese e Cantello. La decisione è stata presa per garantire il servizio, anche se non si hanno ancora piani definitivi.

Il collegamento tra le stazioni ferroviarie di Malnate e Gaggiolo, che permette di raggiungere la zona del lago di Varese e il territorio di Cantello, continuerà a funzionare fino a fine giugno 2026. Questo il nuovo orario definitivo per la navetta Malnate–Gaggiolo, un collegamento iniziato a gennaio, che ha ottenuto un'estensione di almeno sei mesi a causa della crescente richiesta di utenza. Il consigliere comunale di Cantello, Giuseppe Cocquio, ha annunciato la notizia in un comunicato ufficiale sul giornalino locale, con un chiaro riferimento alla risposta positiva dell'utenza, che ha spinto l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale (Agenzia TPL) a proseguire la sperimentazione.

