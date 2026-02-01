Bus 34 soppresso alla Pescarola i residenti | Servizio essenziale siamo stati ignorati

La protesta cresce nel quartiere Pescarola, dove decine di famiglie e residenti si sono riversate in strada per protestare contro la soppressione del bus 34. La linea, considerata essenziale, è stata improvvisamente sospesa, lasciando molti senza un collegamento diretto con il centro città. I residenti denunciano di essere stati ignorati e chiedono un passo indietro, sottolineando che il servizio è fondamentale per le loro esigenze quotidiane. La situazione resta tesa, con le persone che si aspettano risposte immediate.

Cresce la protesta alla Pescarola, in zona Navile, per la soppressione del bus 34, una linea considerata fondamentale da decine di famiglie e residenti. La fermata di via Agucchi è stata eliminata a maggio 2025 e, nonostante le promesse di un ripristino entro settembre, il servizio non è mai tornato. “Da mesi chiediamo di essere ascoltati – raccontano i residenti –. Abbiamo scritto a Tper, al Comune di Bologna, al sindaco Matteo Lepore e all’assessore alla Mobilità, ma siamo stati completamente ignorati”. Secondo i cittadini della zona, il bus 34 non era un servizio secondario, ma una linea di “pura necessità” per tutto il quartiere, soprattutto per chi non può utilizzare l’auto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Bus 34 La sindaca di Russi: "Siamo stati epicentro del terremoto, essenziale mantenere la calma" La sindaca di Russi ha confermato che il paese è stato l'epicentro di una scossa di terremoto avvertita intorno alle 9. Ponte Garibaldi a 'mezzo servizio', la protesta dei residenti: "Da tre mesi senza bus e posti auto" Il ponte Garibaldi, che collega i quartieri Japigia e Madonnella, è attualmente chiuso a causa dei lavori di ristrutturazione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Linee Vesuviane - Soppressioni - Bus sostitutivo Il treno 80707 delle ore 7:07 da Napoli per Baiano, causa motivi tecnici, è stato soppresso da Salice a Baiano; Il treno 80900 delle ore 9:00 da Baiano per Volla è soppresso e sostituito con autobus. Punti d - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.