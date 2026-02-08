Trampolieri supereroi principesse colori e musica | la magia del Carnevale dei desideri in piazza Saffi

Piazza Saffi si è riempita di allegria domenica pomeriggio. Trampolieri, supereroi e principesse hanno riempito le strade con colori vivaci. Musica e sorrisi hanno accompagnato grandi e piccoli in una festa che ha trasformato la centro di Forlì in un grande spazio di divertimento. La giornata si è conclusa con un’atmosfera allegra e spensierata, tutta dedicata ai desideri di chi ha deciso di partecipare.

