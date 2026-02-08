Trampolieri supereroi principesse colori e musica | la magia del Carnevale dei desideri in piazza Saffi
Piazza Saffi si è riempita di allegria domenica pomeriggio. Trampolieri, supereroi e principesse hanno riempito le strade con colori vivaci. Musica e sorrisi hanno accompagnato grandi e piccoli in una festa che ha trasformato la centro di Forlì in un grande spazio di divertimento. La giornata si è conclusa con un’atmosfera allegra e spensierata, tutta dedicata ai desideri di chi ha deciso di partecipare.
Colori, musica e sogni condivisi hanno animato Piazza Saffi, che, domenica pomeriggio, si è trasformata in un grande spazio di festa in occasione del Carnevale dei Desideri, promosso dall’Assessorato ai Grandi eventi del Comune di Forlì.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su Carnevale Desideri
Supereroi, principesse e la musica di Radio 105: la piazza si prepara al "Carnevale dei desideri"
La piazza si anima con un tripudio di colori e allegria.
La magia del Carnevale sbarca in Piazza Saffi: in programma dj set, trampolieri e scenografie spettacolari
La piazza si anima con il Carnevale.
Domenica 8 febbraio, il vi aspetta dalle ore 15.00 in Piazza Saffi! musica del da Radio 105 principesse e supereroi trampolieri truccabimbi Ingresso gratuito In caso di maltempo, l’evento sarà rin facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.