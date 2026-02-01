Il Carnevale della magia | Ronciglione si veste di festa tra colori maschere e carri | FOTO

A Ronciglione il Carnevale si fa sentire forte e chiaro. La città si riempie di colori, maschere e carri che sfilano per le strade. È un momento di festa vero, in cui il tempo sembra rallentare e tutto si anima di allegria. Le persone si vestono a tema, ridono e si divertono insieme, creando un’atmosfera unica che dura solo pochi giorni all’anno.

Grandioso corso di gala numero 339. Oltre mille figuranti, gruppi mascherati e carri allegorici tra due ali di folla per la prima sfilata del 2026 C'è un momento a Ronciglione in cui il tempo smette di correre e si mette a danzare. Succede ogni anno, con una forza speciale, a Carnevale. Il Carnevale di Ronciglione 2026, l'edizione 341, è ufficialmente iniziato e lo ha fatto come solo questo paese sa fare: mettendo in strada il cuore e un'energia contagiosa che travolge chiunque si trovi lì. Ronciglione, ancora una volta, ci mette l'anima per un Carnevale che non è solo uno spettacolo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Il Carnevale in Emilia-Romagna rappresenta un’occasione di festa e tradizione, con eventi che coinvolgono tutta la comunità.

Il Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto, nato nel 1874, rappresenta un evento tradizionale ricco di sfilate, maschere e momenti di festa.

