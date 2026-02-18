A Codena, una grande frana a Santa Croce ha causato la chiusura di alcune strade, lasciando i residenti isolati. La mancanza di fondi ha impedito di intervenire e mettere in sicurezza la zona, come già avviene a Niscemi. Le case vicino alla frana sono a rischio e gli abitanti temono per la loro sicurezza.

Carrara, 18 febbraio 2026 – La frana di Santa Croce a Codena non sarà messa in sicurezza per mancanza di soldi. Il movimento franoso che risale a marzo dello scorso anno, ma che adesso si è aggravato con le recenti precipitazioni, rischia però di trasformare il paese a monte in una nuova Niscemi, visto che proprio sopra ci sono diverse abitazioni. Chilometri di voragine, paura e l’acqua che alimenta la frana. L’esperto fiorentino a Niscemi: “Ecco come stiamo intervenendo” Difficile raggiungere l’ospedale. Non solo, non essendo più praticabile la strada che porta sulla Foce, raggiungere Massa o il Noa diventa difficile per i residenti di Codena, ma anche di Bedizzano, Bergiola e Colonnata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Codena come Niscemi, imponente frana minaccia le abitazioni. “Paesi tagliati fuori”

