Un mese senza Enrica Bonaccorti il gesto di Renato Zero al concerto | l’abbraccio con Verdiana

Durante un concerto, un cantautore romano ha deciso di interrompere lo spettacolo per scendere tra il pubblico e abbracciare un ospite speciale. L’evento si è verificato a circa un mese dalla scomparsa di una nota giornalista e conduttrice televisiva. Tra il pubblico era presente anche una cantante, che ha condiviso l’attimo di intimità con l’artista. La scena ha attirato l’attenzione di chi era presente allo spettacolo.

(Adnkronos) – Renato Zero lo ha fatto di nuovo. Il cantautore romano ha interrotto il suo concerto per scendere in platea e abbracciare un ospite speciale. Tra il pubblico infatti c'era Verdiana Bonaccorti, la figlia di Enrica Bonaccorti, la conduttrice scomparsa esattamente un mese fa, il 12 marzo, all'età di 76 anni. È successo ieri sera a Bari, in Puglia, in una delle date del suo tour 'L'Ora Zero'. Proprio in questo tour, nella tappa romana dello scoso gennaio, Renato Zero era sceso tra il pubblico per abbracciare la sua Enrica Bonaccorti: un momento che era rimasto nel cuore di molti, in particolare di chi conosceva il periodo complesso, dovuto ai problemi di salute, che la conduttrice stava attraversando.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Renato Zero ferma il concerto a Roma: l’abbraccio a Enrica Bonaccorti commuove tutti (VIDEO)Un momento di profonda emozione ha segnato la seconda serata del tour L’Orazero di Renato Zero al Palazzo dello Sport di Roma, sabato 25 gennaio. Leggi anche: Enrica Bonaccorti e l’abbraccio con Renato Zero, il retroscena a ‘La volta buona’ FUNERALI ENRICA BONACCORTI: LA STRAZIANTE LETTERA DI RENATO ZERO DURANTE LA CERIMONIA