Enrica Bonaccorti e l’abbraccio con Renato Zero il retroscena a ‘La volta buona’
Durante il concerto di Renato Zero a Roma, l’artista si è fermato per abbracciare Enrica Bonaccorti, sua vecchia amica. Vladimir Luxuria, ospite a ‘La volta buona’, ha rivelato un retroscena che ha fatto il giro dei social. Quello che sembrava un semplice gesto si è trasformato in un momento molto speciale, diventato virale e condiviso da molti fan.
(Adnkronos) – "Forza Enrica, ti vogliamo tanto bene". Vladimir Luxuria, ospite oggi a La volta buona, ha raccontato un retroscena del momento, diventato virale, durante il concerto di Renato Zero a Roma, quando il cantante è sceso dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti, sua grandissima amica di vecchia data. Luxuria ha raccontato che quella sera era seduta al fianco di Bonaccorti: "Lei indossava un cappello tigrato, e si vergognava di toglierlo perché aveva i capelli corti e bianchi come effetto della chemioterapia. Poi, l'ho convinta. Mi ha raccontato che fino al giorno prima non sapeva se sarebbe riuscita ad andare al concerto".🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Enrica Bonaccorti Renato Zero
Enrica Bonaccorti, dopo l’abbraccio con Renato Zero: “Mi ha fatto sentire una rockstar”
#Enrica-Bonaccorti- Renato-Zero || Durante il concerto di domenica al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha sorpreso Enrica Bonaccorti, che era tra il pubblico.
Renato Zero ferma il concerto a Roma: l’abbraccio a Enrica Bonaccorti commuove tutti (VIDEO)
Durante la seconda serata del tour L’Orazero al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha interrotto il concerto per un gesto significativo: l’abbraccio a Enrica Bonaccorti.
RENATO ZERO OMAGGIA ENRICA BONACCORTI A ROMA! #RENATOZERO #ENRICABONACCORTI
Ultime notizie su Enrica Bonaccorti Renato Zero
Argomenti discussi: Verissimo: Enrica Bonaccorti: La vicinanza di mia figlia nella lotta contro il tumore Video; Renato Zero scende dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti. Il video commovente; Mi ha fatto sentire una rockstar, Enrica Bonaccorti racconta la sorpresa di Renato Zero a La Vita in Diretta; L'abbraccio di Renato Zero a Enrica Bonaccorti è la prova che l'amicizia tra ex fidanzati esiste.
Enrica Bonaccorti e il gesto meraviglioso di Renato Zero (suo ex fidanzato): quando l’affetto supera ogni confineUn momento da brividi regalato da Renato Zero alla sua ex fidanzata Enrica Bonaccorti: quando l’amore resta anche dopo il tempo. donnapop.it
Renato Zero, il gesto da brividi per Enrica Bonaccorti: lo stop al concerto e l’abbraccioIl cantante romano ha fermato il live al Palazzo dello Sport per abbracciare e dedicare alcune parole alla conduttrice ed ex compagna, presente in platea ... libero.it
#EnricaBonaccorti ringrazia #RenatoZero. Durante la seconda serata del suo attuale tour, Renato Zero è sceso dal palco palco ed è andato tra gli spalti ad abbracciare la sua amica storica Enrica Bonaccorti dicendo: “Devo dare un abbraccio a una donna e v facebook
Renato Zero interrompe il concerto al Palazzo dello Sport di Roma per scendere in platea e dare un forte abbraccio a Enrica Bonaccorti. La conduttrice televisiva, visibilmente commossa e sommersa dagli applausi, sta affrontando il percorso di cure dopo la di x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.