Enrica Bonaccorti e l’abbraccio con Renato Zero il retroscena a ‘La volta buona’

Durante il concerto di Renato Zero a Roma, l’artista si è fermato per abbracciare Enrica Bonaccorti, sua vecchia amica. Vladimir Luxuria, ospite a ‘La volta buona’, ha rivelato un retroscena che ha fatto il giro dei social. Quello che sembrava un semplice gesto si è trasformato in un momento molto speciale, diventato virale e condiviso da molti fan.

(Adnkronos) – "Forza Enrica, ti vogliamo tanto bene". Vladimir Luxuria, ospite oggi a La volta buona, ha raccontato un retroscena del momento, diventato virale, durante il concerto di Renato Zero a Roma, quando il cantante è sceso dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti, sua grandissima amica di vecchia data. Luxuria ha raccontato che quella sera era seduta al fianco di Bonaccorti: "Lei indossava un cappello tigrato, e si vergognava di toglierlo perché aveva i capelli corti e bianchi come effetto della chemioterapia. Poi, l'ho convinta. Mi ha raccontato che fino al giorno prima non sapeva se sarebbe riuscita ad andare al concerto".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Enrica Bonaccorti Renato Zero

#Enrica-Bonaccorti- Renato-Zero || Durante il concerto di domenica al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha sorpreso Enrica Bonaccorti, che era tra il pubblico.

Durante la seconda serata del tour L’Orazero al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha interrotto il concerto per un gesto significativo: l’abbraccio a Enrica Bonaccorti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

RENATO ZERO OMAGGIA ENRICA BONACCORTI A ROMA! #RENATOZERO #ENRICABONACCORTI

Ultime notizie su Enrica Bonaccorti Renato Zero

Argomenti discussi: Verissimo: Enrica Bonaccorti: La vicinanza di mia figlia nella lotta contro il tumore Video; Renato Zero scende dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti. Il video commovente; Mi ha fatto sentire una rockstar, Enrica Bonaccorti racconta la sorpresa di Renato Zero a La Vita in Diretta; L'abbraccio di Renato Zero a Enrica Bonaccorti è la prova che l'amicizia tra ex fidanzati esiste.

Enrica Bonaccorti e il gesto meraviglioso di Renato Zero (suo ex fidanzato): quando l’affetto supera ogni confineUn momento da brividi regalato da Renato Zero alla sua ex fidanzata Enrica Bonaccorti: quando l’amore resta anche dopo il tempo. donnapop.it

Renato Zero, il gesto da brividi per Enrica Bonaccorti: lo stop al concerto e l’abbraccioIl cantante romano ha fermato il live al Palazzo dello Sport per abbracciare e dedicare alcune parole alla conduttrice ed ex compagna, presente in platea ... libero.it

#EnricaBonaccorti ringrazia #RenatoZero. Durante la seconda serata del suo attuale tour, Renato Zero è sceso dal palco palco ed è andato tra gli spalti ad abbracciare la sua amica storica Enrica Bonaccorti dicendo: “Devo dare un abbraccio a una donna e v facebook

Renato Zero interrompe il concerto al Palazzo dello Sport di Roma per scendere in platea e dare un forte abbraccio a Enrica Bonaccorti. La conduttrice televisiva, visibilmente commossa e sommersa dagli applausi, sta affrontando il percorso di cure dopo la di x.com