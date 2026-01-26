Durante la seconda serata del tour L’Orazero al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha interrotto il concerto per un gesto significativo: l’abbraccio a Enrica Bonaccorti. Un momento che ha suscitato emozione tra il pubblico, sottolineando il tono intimo e sincero dello spettacolo. Questa pausa ha evidenziato il legame tra l’artista e la giornalista, rendendo la serata memorabile per i presenti.

Un momento di profonda emozione ha segnato la seconda serata del tour L’Orazero di Renato Zero al Palazzo dello Sport di Roma, sabato 25 gennaio. Durante il concerto, il cantautore romano ha fermato lo spettacolo per scendere in platea e abbracciare Enrica Bonaccorti, sua grande amica, con la quale ebbe una relazione, negli anni ’70. Un gesto che ha commosso tutti: alle spalle di Enrica e Renato si vedono chiaramente spettatori emozionati. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maidiregossip (@maidiregossip) La conduttrice, 76 anni, era seduta tra il pubblico accompagnata dalla figlia Verdiana. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Renato Zero ferma il concerto a Roma: l’abbraccio a Enrica Bonaccorti commuove tutti (VIDEO)

Renato Zero ferma il concerto per salutare la sua amica Enrica Bonaccorti | VIDEODurante un concerto a Roma, Renato Zero ha interrotto lo spettacolo per salutare e abbracciare in platea la sua cara amica Enrica Bonaccorti, che sta affrontando una grave malattia.

Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti (in platea): la dedica specialeDurante il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha interrotto lo spettacolo per abbracciare Enrica Bonaccorti, presente in platea.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti (in platea): la dedica speciale; Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti (in platea): la dedica speciale; Renato Zero interrompe il live per un gesto inaspettato verso Enrica.

Bonaccorti, il tumore, la cura che non va bene e Renato Zero che ferma il concerto per leiI due si sono molto amati negli anni '70, con la malattia di lei l'amicizia è diventata ancora più stretta. Lui l'abbraccia di fronte al pubblico ... spettacoli.tiscali.it

Renato Zero, il gesto da brividi per Enrica Bonaccorti: lo stop al concerto e l’abbraccioIl cantante romano ha fermato il live al Palazzo dello Sport per abbracciare e dedicare alcune parole alla conduttrice ed ex compagna, presente in platea ... libero.it

Due foto da bambino e due da ragazzo .... Diventera un famosissimo cantante nato a Roma Ancora adesso seguitissimo dai suoi Sorcini RENATO ZERO di Roma MEMORIE DI ROMA - facebook.com facebook

Renato Zero, il tour parte dalla sua Roma con attacchi contro i femminicidi (ma anche contro l'aborto) x.com