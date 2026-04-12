Un gesto simbolico Le bomboniere solidali Ami Prato in campo con le volontarie

Le bomboniere solidali della Fondazione Ami Prato offrono un modo per trasformare i momenti di festa in un gesto di solidarietà. Disponibili su ordinazione, queste bomboniere sono pensate per chi vuole celebrare eventi importanti contribuendo ai servizi dedicati a mamme e bambini nel territorio. La fondazione si impegna in attività di supporto attraverso iniziative che coinvolgono volontari e sostenitori. Durante l’evento, le volontarie sono state presenti per promuovere questa iniziativa.

Trasformare un momento di festa in un gesto di solidarietà. È questa l’idea alla base delle bomboniere solidali della Fondazione Ami Prato, disponibili su ordinazione per chi desidera celebrare eventi importanti sostenendo allo stesso tempo i servizi dedicati alle mamme e ai bambini del territorio. Un progetto realizzato e portato avanti grazie all’opera dalle volontarie della fondazione che confezionano manualmente le bomboniere. Ne esistono tre diverse versioni. Ogni bomboniera viene preparata con confetti e pergamena. "Le nostre bomboniere solidali sostituiscono la classica oggettistica che solitamente si acquista in queste occasioni,.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un gesto simbolico. Le bomboniere solidali. Ami Prato in campo con le volontarie Fermo: il Siap onora le poliziotte con un gesto simbolicoLa sezione provinciale del sindacato Siap a Fermo ha scelto di onorare le donne della Polizia di Stato con un gesto simbolico in vista dell’8 marzo... Leggi anche: Mimose e gratitudine a Grottolella: la comunità celebra le donne con un gesto simbolico