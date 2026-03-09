A Fermo, la sezione provinciale del sindacato Siap ha deciso di celebrare le donne della Polizia di Stato con un gesto simbolico in occasione dell’8 marzo 2026. L'iniziativa mira a riconoscere il ruolo delle poliziotte attraverso un atto di riconoscimento pubblico. La scelta è stata comunicata ufficialmente dal sindacato senza ulteriori dettagli sui contenuti del gesto.

La sezione provinciale del sindacato Siap a Fermo ha scelto di onorare le donne della Polizia di Stato con un gesto simbolico in vista dell’8 marzo 2026. Arturo Berrini, guida della segreteria locale, ha coordinato la distribuzione di pochette personalizzate come segno tangibile di stima verso il lavoro quotidiano delle colleghe. Questa iniziativa non è solo un atto formale per la ricorrenza, ma si pone come riconoscimento della resilienza e della dedizione che caratterizzano il servizio femminile nelle forze dell’ordine marchigiane. Nel tessuto sociale del Fermano, dove la piccola impresa e l’artigianato sono i pilastri dell’economia, la sicurezza rappresenta un bene comune fondamentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo: il Siap onora le poliziotte con un gesto simbolico

Leggi anche: Mimose e gratitudine a Grottolella: la comunità celebra le donne con un gesto simbolico

Taylor Swift onora il padre e aiuta le famiglie bisognose con due donazioni milionarie: il gesto dopo i bonus allo staffTaylor Swift dona 2 milioni di dollari ad American Heart Association e ing America: un gesto per il padre e contro la povertà.