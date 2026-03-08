Mimose e gratitudine a Grottolella | la comunità celebra le donne con un gesto simbolico

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'amministrazione comunale di Grottolella ha partecipato alla Santa Messa delle 11:00, portando un gesto simbolico di gratitudine e rispetto alle donne della comunità. Durante la cerimonia, sono state distribuite mimose come segno di riconoscimento. La celebrazione si è svolta nel rispetto della tradizione e senza ulteriori eventi pubblici.

Un gesto semplice ma carico di significato. Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'amministrazione comunale di Grottolella ha voluto rendere omaggio a tutte le donne della comunità presenti alla Santa Messa delle 11:00. Il sindaco Antonio Spiniello e la delegata alle Pari Opportunità Brunella Nigro hanno consegnato a ciascuna una mimosa, il fiore che da sempre simboleggia questa ricorrenza. Un momento di vicinanza istituzionale e umana, nel segno del rispetto e del riconoscimento del valore delle donne del territorio.

