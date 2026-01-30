Maturità 2026 ecco le materie affidate ai docenti interni e chi dovrà presentare domanda come commissario esterno

Il Ministero ha annunciato le materie della Maturità 2026. Sono quattro discipline, con due che riguardano anche la prova scritta. I docenti interni si occuperanno di preparare gli studenti, mentre per i commissari esterni c’è da fare domanda. Le scuole stanno già organizzando tutto per rispettare le novità.

Maturità 2026: il Ministero ha pubblicato le 4 discipline oggetto del colloquio. Tra queste due sono oggetto anche della prova scritta. Il Ministero ha scelto quali discipline sono affidate ai commissari interni e quali invece ai commissari esterni. Quest’anno Italiano è affidata al commissario esterno? Quali docenti saranno nominati commissari interni nei prossimi Consigli di Classe e chi dovrà presentare domanda come commissario esterno? I docenti commissari interni riceveranno la nomina da parte del Consiglio di classe, mentre i docenti che insegnano le discipline affidate ai commissari esterni dovranno presentare domanda.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

