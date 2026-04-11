Firenze studente si sente male in gita scolastica e muore | chi era il 17enne Gerlando Falzone

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita a Firenze durante una gita scolastica quando ha accusato un malore mentre era in sella a una bicicletta elettrica. L’incidente è avvenuto in una zona frequentata da studenti, e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

Uno studente di 17 anni è morto durante una gita scolastica a Firenze dopo aver accusato un malore mentre si trovava in sella a una bicicletta elettrica. Il ragazzo si chiamava Gerlando Falzone ed era originario di Adrano, in provincia di Catania. Il 17enne si trovava in città insieme alla sua classe e ai professori quando ha improvvisamente perso i sensi. Immediato l’intervento dei soccorsi. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Santa Maria Nuova, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime e per lui non c’è stato nulla da fare. Le prime ipotesi parlano di un possibile arresto cardiaco, nonostante il ragazzo non fosse noto per patologie cardiache.🔗 Leggi su Open.online Firenze, muore in gita a 17 anni: malore fatale mentre era in bici, chi era Gerlando FalzoneIl malore improvviso durante la gita scolastica Doveva essere un viaggio tra amici, un ricordo da portare per tutta la vita. Leggi anche: Firenze: muore 17enne di Catania in gita scolastica