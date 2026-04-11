Scontro in galleria auto a metano avvolta dalle fiamme | bloccata la E45 in direzione di Terni
Oggi nel pomeriggio si è verificato un incidente lungo l’autostrada E45 in direzione Terni, tra gli svincoli di Montecastrilli e San Gemini. Un camion Eurocargo e una vettura alimentata a metano sono stati coinvolti nello scontro all’interno di una galleria. Dopo l’impatto, la vettura ha preso fuoco e si sono registrati blocchi nel traffico in quella direzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.
Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, aprile, lungo al E45 in direzione Terni. Nella galleria tra gli svincoli di Montecastrilli e San Gemini sono stati coinvolti un camion – un Eurocargo – e una vettura alimentata a metano che, dopo l’impatto è stata divorata dalle fiamme.Sul posto sono.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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