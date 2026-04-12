Ultimo sondaggio pre-voto ' Magyar in vantaggio al 55% Orban al 38%'
Un nuovo sondaggio prima delle elezioni mostra un sostegno del 55% per il candidato principale dell’opposizione, rispetto al 38% del partito del primo ministro in carica. La differenza tra i due candidati è di 17 punti percentuali, secondo le cifre raccolte. Il risultato indica un vantaggio per l’opposizione in vista del voto, con la maggioranza degli intervistati che si è detta favorevole a sostenere il candidato di Tisza.
L'opposizione di Tisza guidata da Peter Magyar in vantaggio con il 55% dei consensi, contro il 38% del partito Fidesz del primo ministro Viktor Orban. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio d'opinione condotto ieri dall'istituto Centro 21 alla vigilia del voto in Ungheria e diffuso dalla testata Telex subito dopo la chiusura delle urne.🔗 Leggi su Lanazione.it
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