Ungheria al voto scontro Orbán-Magyar | per l’Ue è una prova decisiva

In Ungheria si sono aperte le urne per le elezioni nazionali, segnando un momento cruciale nel panorama politico del paese. La campagna elettorale ha visto un confronto acceso tra il primo ministro in carica e il suo principale sfidante, con toni che hanno superato i confini della semplice competizione elettorale. L'esito delle votazioni sarà seguito attentamente dall’Unione Europea, che considera questa consultazione come un passaggio fondamentale per il futuro politico del paese.

Il voto in Ungheria si apre in un clima che va oltre la normale competizione elettorale, assumendo i contorni di una vera e propria resa dei conti politica. Alla vigilia delle parlamentari, il premier Viktor Orbán ha alzato i toni accusando l’opposizione di aver “cospirato con servizi segreti stranieri” e paventando brogli, in una strategia che appare orientata a mettere in discussione la legittimità del risultato ancora prima del voto. Dall’altra parte, Péter Magyar, leader del partito Tisza, si presenta come l’unico sfidante credibile dopo anni di dominio di Fidesz. In poco tempo ha costruito un consenso solido, superando il 40% nei sondaggi, e proponendosi come figura di cambiamento, pur senza rompere completamente con l’impianto politico esistente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ungheria al voto, scontro Orbán-Magyar: per l’Ue è una prova decisiva Leggi anche: Ungheria al voto, la piazza pro-Ue contro le ingerenze russe: Magyar avanti su Orban ma è incognita indecisi Leggi anche: Ungheria verso il voto: la difficile sfida di Magyar a Orban