Ungheria primi sondaggi dopo la chiusura dei seggi elettorali Magyar in vantaggio su Orban 55% a 28%

Dopo la chiusura dei seggi elettorali in Ungheria, i primi sondaggi indicano un vantaggio per il candidato dell’opposizione, con il 55% delle preferenze contro il 28% di quello del governo. I risultati arrivano mentre si attendono dati ufficiali più completi, e le differenze tra le due parti sembrano evidenti nei primi rilevamenti pubblicati. La campagna elettorale si è conclusa con tensioni e confronti tra le diverse forze politiche.

I primi sondaggi pubblicati dopo la chiusura dei seggi in Ungheria danno il partito di opposizione Tisza di Peter Magyar al 55% delle preferenze, con la coalizione di governo Fidesz-KDNP, che sostiene Viktor Orban, al 28%. Con un risultato simile, Tisza sarebbe molto vicino alla soglia dei due terzi dei parlamentari necessari per smantellare molte delle riforme costituzionali di Orban. I primi sondaggi nel giorno delle elezioni I primi sondaggi pubblicati dopo la chiusura dei seggi per le elezioni parlamentari in Ungheria mostrano un vantaggio netto dell’opposizione di Peter Magyar, che potrebbe aver preso circa il doppio dei voti del rivale. Tisza, il partito di Magyar, è dato al 55%, contro il 28% di Fidesz, che sostiene Orban.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ungheria, primi sondaggi dopo la chiusura dei seggi elettorali, Magyar in vantaggio su Orban 55% a 28% Leggi anche: Elezioni in Ungheria, Magyar in vantaggio su Orbán: il Paese diviso tra il re dei sovranisti Ue e l’europeista che ha ‘tradito’ Fidesz Elezioni in Ungheria, seggi aperti: sfida tra Orban e MagyarSono stati aperti i seggi elettorali in Ungheria per le elezioni parlamentari, un appuntamento che si preannuncia come uno spartiacque non solo per...