L' Ue contro la Biennale | Se viene la Russia vi tagliamo i fondi

La Commissione europea ha annunciato che, in caso di partecipazione di una delegazione russa alla Biennale di Venezia, potrebbe sospendere i finanziamenti destinati all’evento. La decisione arriva dopo le critiche mosse dal governo italiano e da altri governi dell’Est Europa riguardo alla scelta di non opporsi all’ingresso di rappresentanti russi. La polemica si concentra sulla posizione presa dall’organizzazione della manifestazione artistica.

La commissione europea condanna con forza la scelta della Fondazione veneziana: «Incompatibile con le sanzioni». E ventila azioni radicali per prevenirla, fino alla revoca dei finanziamenti Dopo le critiche da parte del governo italiano e di diversi governi dell'Est Europa, arrivano dalla commissione europea minacce esplicite alla Biennale di Venezia per la sua decisione di non opporsi all'arrivo di una delegazione nazionale russa. Minacce sorprendenti per la loro irritualità, come però sorprendente era stata la scelta di aprire un modo così netto al governo russo da parte della dirigenza della Biennale. «Condanniamo fermamente la... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Articoli correlati

Biennale Venezia, l'Ue condanna l'apertura alla Russia e minaccia lo stop ai fondiDurissima presa di posizione dell'Unione europea contro la presenza degli artisti russi alla Biennale di Venezia.

Leggi anche: La Russia torna alla Biennale di Venezia, protestano 22 ministri europei: «È inaccettabile». E l’Ue minaccia di tagliare i fondi

Tutti gli aggiornamenti su L'Ue contro la Biennale Se viene la...

Temi più discussi: Alla Biennale di Venezia la Russia proseguirà la guerra con altri mezzi; Settimana europea della gioventù 2026: promuovi le tue attività dedicate ai giovani!; BIENNALE 2026: LA SOLITA MINESTRA WOKE (CE N’ERA BISOGNO?). DENTRO RUSSIA E IRAN, FUORI GLI ITALIANI. E SULLE NOMINE… - Lo Straniero; Modelli dichiarativi 2026 approvati in via definitiva: tutte le novità per 730, Redditi, IRAP, 770.

Biennale Venezia, l'Ue condanna l'apertura alla Russia e minaccia lo stop ai fondiLa decisione della Fondazione Biennale non è compatibile con la risposta collettiva dell'Ue alla brutale aggressione russa. Sospetti legami con individui strettamente legati all'élite politica russa ... msn.com

Biennale, 22 Paesi europei contro la partecipazione della Russia: la lettera di protesta dopo l'ok della Fondazione«Riteniamo che la partecipazione della Federazione Russa alla Biennale di Venezia sia inaccettabile nelle attuali circostanze», si legge nel documento firmato dai alcuni Stati membri dell'Unione ... ilgazzettino.it

Biennale nella bufera, 22 paesi europei contro la presenza della Russia: “Inaccettabile” x.com

Cosa insegna sul caso Biennale la vecchia censura a Baselitz e Kiefer. Stavolta è difficile dare torto a Cacciari. Di Maurizio Crippa - facebook.com facebook