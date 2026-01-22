Ucraina Zelensky in viaggio verso Davos alle 13 incontrerà Trump – La diretta

Oggi si svolgono eventi significativi nel contesto della crisi ucraina. Mentre a Mosca si tiene un incontro tra l'inviato Usa e Putin, Zelensky si dirige a Davos, dove alle 13 è previsto un incontro con Donald Trump. Questa giornata rappresenta un momento di attenzione per gli sviluppi diplomatici e le strategie future nella regione.

Giornata importante per i negoziati sulla guerra in Ucraina. Mentre a Mosca si tiene un incontro tra l'inviato speciale Usa, Steve Witkoff, e il presidente russo Vladimir Putin, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si reca a Davos in Svizzera dove dovrebbe incontrare il leader statunitense Donald Trump. Ecco tutte le notizie di oggi in diretta. Guerra in Ucraina, le notizie del 22 gennaio in diretta Inizio diretta: 220126 07:00 Fine diretta: 220126 23:45 10:14 220126 Incontro Zelensky-Trump a Davos previsto alle 13 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha in programma di incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Forum economico di Davos intorno alle 13.

