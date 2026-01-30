Donald Trump ha proposto un cessate il fuoco di sette giorni tra Ucraina e Russia, citando il freddo intenso come motivo temporaneo. L’annuncio arriva a sorpresa, mentre le tensioni tra i due Paesi continuano. Al momento, nessuna conferma ufficiale da parte di Kiev o Mosca.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato inaspettatamente un cessate il fuoco temporaneo di sette giorni tra Ucraina e Russia, motivato dall’estremo freddo che sta colpendo la regione. L’annuncio, fatto in un’intervista rilasciata da Washington, ha scatenato reazioni immediate tra i principali attori internazionali. Trump ha riferito di aver chiesto a Vladimir Putin di sospendere ogni attività militare in Ucraina per una settimana, in considerazione delle temperature che hanno raggiunto i -30 gradi in alcune aree del paese. Secondo quanto dichiarato dal leader americano, il presidente russo ha accettato la proposta senza condizioni, rendendo così la tregua una realtà concreta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump propone cessate il fuoco temporaneo tra Ucraina e Russia, in attesa di colloqui diplomatici internazionali.

Approfondimenti su Trump Ucraina Russia

A Parigi, il presidente ucraino Zelensky e l’inviato statunitense Witkoff continuano i colloqui per un accordo di cessate il fuoco tra Ucraina e Russia.

Il Cremlino ha dichiarato che i recenti colloqui non hanno portato a cambiamenti significativi, sottolineando che i progressi saranno valutati in base allo spirito di Anchorage.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Trump Ucraina Russia

Argomenti discussi: Trump annuncia tregua in Ucraina: Putin accetta stop ai bombardamenti per una settimana; Guerra Ucraina - Russia. Zelensky: Ringrazio Trump per l'importante dichiarazione; Trump invita Putin nel suo Board of Peace, Macron rifiuta e altre notizie interessanti; Trump inaugura il Board of Peace con una ventina di firme: Italia e Polonia vogliono entrare - Gaza, Costa frena sul Board of Peace: Dubbi su governance e compatibilità con l'ONU.

Guerra in Ucraina, Trump annuncia una tregua energetica di una settimana: Putin avrebbe accettatoDurante la riunione di Gabinetto, il presidente Usa ha annunciato una tregua agli attacchi contro le strutture energetiche in Ucraina, che Putin avrebbe accettato. Zelensky ringrazia Trump e dice che ... msn.com

Ucraina-Russia, Trump ottiene mini-tregua/ Putin non bombarda per una settimana. Svolta anche sui negoziatiSvolta di Trump sull'Ucraina: mini-tregua di una settimana, Putin ha accettato. Il caos sull'inverno, il piano in parallelo con l'Iran: cosa succede ... ilsussidiario.net

I movimenti militari vanno più veloci della diplomazia, anche se i big arabi provano a mediare: la Turchia propone un vertice a tre, ma Washington pone condizioni irricevibili per Teheran. Sul tavolo di Trump un ventaglio di opzioni. dagli attacchi mirati all'elimi - facebook.com facebook

ULTIM'ORA: #Erdogan sa che vi è rimasto pochissimo spazio per un tentativo negoziale tra #Usa e #Iran e ora cerca di offrirsi come mediatore tra i due paesi per evitare l'escalation. L'attacco Usa è sempre più vicino e il presidente turco propone a #Trump un i x.com