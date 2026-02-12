Historic Rally delle Vallate Aretine | Musti e Lombardo presentano le prime prove speciali

L’Historic Rally delle Vallate Aretine si prepara ad aprire ufficialmente il Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Le prime prove speciali sono state presentate stamattina da Musti e Lombardo, che hanno illustrato il percorso e le tappe di questa edizione. Gli appassionati sono già in fermento, pronti a seguire le auto storiche che sfileranno tra le strade della provincia di Arezzo.

L’Historic Rally delle Vallate Aretine è pronto ad accendere i motori del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, coinvolgendo la provincia di Arezzo. L’appuntamento, giunto alla sua sedicesima edizione e organizzato da Scuderia Etruria Scrl, si disputerà interamente nella giornata di sabato 28.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

