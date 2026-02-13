Rally Katsuta precede Evans in Svezia dopo otto speciali

Takamoto Katsuta ha preso il comando al Rally Svezia dopo aver vinto quattro delle prime otto speciali, mentre Elfyn Evans segue da vicino, entrambi alla guida delle Toyota GR. Un asfalto ghiacciato e condizioni meteorologiche difficili hanno reso la gara molto combattuta, con i piloti che spingono al massimo per guadagnare terreno. La competizione si svolge su un percorso di circa 200 chilometri di prove speciali, con i primi risultati che già fanno sognare grandi emozioni.

Takamoto Katsuta ed Elfyn Evans guidano la tripletta Toyota GR dopo otto delle diciotto speciali previste per il Rally Svezia, secondo atto del FIA World Rally Championship 2026. Il giapponese ed il britannico, separati da soli 2.8 secondi, precedono Sami Pajari, mentre dobbiamo scendere in quarta piazza a +0.40 per trovare la prima Hyundai. Evans, secondo in partenza alle spalle di Oliver Solberg, è stato semplicemente perfetto nella mattinata scandinava. Il gallese ha superato l'idolo locale, protagonista di una significativa uscita di strada nel corso della SS3. Il vincitore del Rally Montecarlo è fortunatamente riuscito a salvarsi, abile a non arrestarsi nella neve dopo una piega verso destra.

