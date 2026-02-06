Livigno accende le Olimpiadi | tutto esaurito alla cerimonia d' apertura
Livigno si prepara a vivere una serata di grande festa. La cerimonia di apertura, in programma questa sera alle 19 allo Snow Park, ha già registrato il tutto esaurito. Centinaia di persone si raduneranno per seguire l’evento, collegato in diretta con lo stadio di San Siro, dando il via ufficiale alle Olimpiadi.
Olimpiadi, cerimonia di apertura a San Siro: il tutto esaurito resta un miraggio. E i biglietti del terzo anello passano da 260 a 26 euro
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro si avvicina, ma lo stadio resta lontano dal pieno.
Livigno, tappa fondamentale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026
Livigno accende lo spirito olimpico con il Fan Village in zona Isola, uno spazio aperto a tutti dove sport, musica e intrattenimento accompagnano le giornate dei Giochi. Dal 5 al 22 febbraio il pubblico potrà seguire le gare in diretta, incontrare gli atleti medagliat
