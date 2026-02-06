Livigno accende le Olimpiadi | tutto esaurito alla cerimonia d' apertura

6 feb 2026

Livigno si prepara a vivere una serata di grande festa. La cerimonia di apertura, in programma questa sera alle 19 allo Snow Park, ha già registrato il tutto esaurito. Centinaia di persone si raduneranno per seguire l’evento, collegato in diretta con lo stadio di San Siro, dando il via ufficiale alle Olimpiadi.

Prevista la sfilata degli atleti di Livigno e Bormio

Olimpiadi, cerimonia di apertura a San Siro: il tutto esaurito resta un miraggio. E i biglietti del terzo anello passano da 260 a 26 euro

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro si avvicina, ma lo stadio resta lontano dal pieno.

Livigno, tappa fondamentale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026

